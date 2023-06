Speciale difesa: Medio Oriente, Israele in pressing sull'Occidente per fermare il programma nucleare dell'Iran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante il recente riavvicinamento dell'Iran all'Arabia Saudita e le voci sulla ripresa dei negoziati internazionali sul programma nucleare iraniano, resta alta tensione in Medio Oriente per la crescente tensione tra Teheran e Israele. Una fonte politica di spicco a Tel Aviv citata dal quotidiano panarabo edito a Londra "Asharq al Awsat", di proprietà saudita, afferma che i politici e i leader militari israeliani "continueranno a esercitare pressioni sui paesi occidentali" per quanto concerne in dossier iraniano. Le parole del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, espresse durante una sessione del Comitato per gli affari esteri e la Difesa nella Knesset, lasciano ben poco spazio a dubbi: il governo israeliano non si fida che l'Iran rispetterà un eventuale accordo sulla natura pacifica del suo programma nucleare. Netanyahu avverte che Israele monitorerà attentamente l'attività nucleare dell'Iran e combatterà questa minaccia. (Res)