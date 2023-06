Ue: Gentiloni, proposta su ritenuta d'acconto è passo in avanti verso tassazione più equa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta della Commissione europea sulla ritenuta d'acconto dovrebbe rendere le procedure di ritenuta d'acconto più rapide, sicure ed efficienti per gli investitori, gli intermediari finanziari e le amministrazioni fiscali. A dirlo il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, nel corso della conferenza stampa di presentazione della proposta. "Questa proposta è un altro passo avanti verso una tassazione più equa e trasparente in Europa. È un'ulteriore dimostrazione dell'impegno della Commissione per la semplificazione e l'efficienza. Vogliamo sostenere il mercato unico e semplificare la vita alle imprese, ai cittadini e alle autorità nazionali, garantendo un ambiente solido per gli investitori, gli intermediari e le amministrazioni fiscali degli Stati membri", ha dichiarato. "Per troppo tempo, procedure farraginose in materia di ritenuta d'acconto hanno scoraggiato gli investimenti transfrontalieri e ostacolato il buon funzionamento del mercato dei capitali dell'Ue", ha aggiunto. Secondo un recente studio, ha evidenziato Gentiloni, il 30 per cento degli investitori al dettaglio ha venduto il proprio portafoglio Ue a causa delle barriere fiscali transfrontaliere legate alla ritenuta d'acconto. "È una situazione che non possiamo permetterci di vedere continuare", ha concluso. (Beb)