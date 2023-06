Bosnia: attivo da oggi sistema unico riscossione elettronica del pedaggio autostradale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È attivo da oggi il sistema unico di riscossione elettronica del pedaggio nelle autostrade di tutto il territorio della Bosnia-Erzegovina. Gli automobilisti potranno attraversare i caselli autostradali senza fermarsi, pagando il pedaggio in modalità elettronica attraverso un dispositivo unificato per le due entità del Paese. Lo riporta il sito informativo "Biznis". L'iniziativa è stata resa possibile grazie al memorandum di cooperazione sul collegamento del sistema di telepedaggio firmato dalle aziende di autostrade della Federazione (entità croata e musulmana) e della Repubblica Srpska (entità serba) della Bosnia Erzegovina. Il direttore esecutivo ad interim per la gestione e la manutenzione delle autostrade della Federazione, Mirko Rogic, ha precisato che il piano è quello di espandere il progetto agli altri Paesi della regione, prima di tutto alla Croazia.(Seb)