Energia: Pichetto, riforma mercato elettrico va nella giusta direzione

- L'Italia è stato tra i primi Paesi ad evidenziare con forza l'urgenza di rivedere le attuali regole del mercato dell'elettricità, al fine di renderle adatte a raggiungere in modo efficiente e sicuro gli ambiziosi obiettivi di decarbonizzazione. "Riteniamo che la proposta in discussione oggi vada nella giusta direzione". A dirlo il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, nel corso del suo intervento alla sessione pubblica del Consiglio Energia a Lussemburgo. "Il nuovo disegno di mercato dovrà infatti abilitare una trasformazione rapida e radicale del sistema elettrico. In Italia puntiamo a sviluppare al 2030 oltre 70 GW di nuova capacità rinnovabile. Gli strumenti di lungo termine che vengono rafforzati, Contratti per Differenza e Ppa, forniranno in tal senso gli adeguati segnali di prezzo. Apprezziamo inoltre l'attenzione che anche su nostra richiesta è stata dedicata agli impianti di dimensioni più piccole", ha aggiunto il ministro. (segue) (Beb)