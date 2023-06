Energia: Pichetto, riforma mercato elettrico va nella giusta direzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per abilitare questa capacità di energia rinnovabile, ha proseguito il ministro, "avremo bisogno solo in Italia di almeno 70 GWh di nuova capacità di accumulo di grandi dimensioni. Apprezziamo quindi il focus dedicato agli strumenti dedicati per lo sviluppo di questa capacità flessibile". Al contempo, ha proseguito, "la capacità a gas rimarrà fondamentale per assicurare la transizione in sicurezza. Accogliamo quindi con favore il riconoscimento del ruolo strutturale dei meccanismi di capacità per l'adeguatezza, di cui auspichiamo al più presto una semplificazione delle procedure di aggiornamento". (Beb)