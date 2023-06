Immobiliare: a Roma -2 per cento compravendite e -20 per cento mutui in primo bimestre 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi due mesi del 2023 si è registrato a Roma un calo delle compravendite immobiliari del 2,09 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022, a cui si abbina un calo dei mutui pari al -20 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022. È quanto emerge dai dati diffusi oggi dal Consiglio nazionale del notariato sulla base delle rilevazioni effettuate attraverso i Dati statistici Notarili (Dsn). Nella Capitale il calo per il segmento delle prime case tra privati si attesta a -3,89 per cento, per quelle acquistate dal costruttore il calo arriva addirittura a -27,38 per cento. Resta invece positivo il dato totale delle transazioni per il mercato della seconda casa che segna +7.05 per cento da privati e +4,75 per cento da costruttore. Il calo del bimestre si manifesta nel mese di febbraio (-6,41 per cento) dopo il mese di gennaio 2023 che aveva invece chiuso in positivo con +3,67 per cento. (segue) (Rer)