Immobiliare: a Roma -2 per cento compravendite e -20 per cento mutui in primo bimestre 2023 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul fronte dei mutui, sempre nel primo bimestre del 2023, al calo del mercato immobiliare si abbina un calo dei mutui pari al -20 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022. A gennaio la diminuzione dei prestiti bancari è stata pari al -22,56 per cento, a febbraio -17,97 per cento. In calo di conseguenza anche il numero delle persone fisiche che hanno contratto un mutuo (-14,98 per cento), ma per la fascia di età 18-35 anni (che rappresenta oltre il 30 per cento del totale dei contraenti) il calo si è fermato a -8,07 per cento. Nonostante il calo del 20,03 per cento del numero dei mutui (dai 5.598 nel primo bimestre 2022 a 4.477 nel primo bimestre 2023), il capitale erogato nel bimestre 2023 è inferiore del 7 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022 (da 1.036.729.010 nel primo bimestre 2022 a 964.147.192 nel primo bimestre 2023). (segue) (Rer)