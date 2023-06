© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La differenza di questi due dati percentuali è data da una riduzione generale di tutti i mutui concessi, con l’eccezione dei mutui da 450.000 a 500.000 euro che resta stabile nel tempo. Nel bimestre 2023 le surroghe sono calate del 12,64 per cento. Dopo una leggera diminuzione a gennaio 2023 dell’1,56 per cento, a partire da febbraio 2023 calano vistosamente arrivando al -23,31 per cento. (Rer)