Spagna: leader Vox Abascal, violenza contro donne esiste ma concetto di genere è "ideologico"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il leader del partito sovranista spagnolo Vox la violenza contro le donne "esiste" ma il termine violenza di genere è un "concetto ideologico". In un'intervista a "Telecinco", Abascal ha evidenziato che questa è stata la posizione di Vox fin dalla sua fondazione. "Il sesso è una questione biologica, ma il genere è un concetto ideologico che non condividiamo", ha evidenziato. "Ci sono molti tipi di violenza e noi troviamo la violenza deplorevole", ha aggiunto, sostenendo che dovrebbe essere combattuta "nel modo più duro", soprattutto quando è diretta contro "i più vulnerabili", tra i quali ha incluso donne, bambini e anziani. Abascal ha sottolineato Vox è l'unico partito che propone pene più severe e persino il carcere permanente per assassini e stupratori, e quello che "ha affrontato con più forza" il governo di Pedro Sanchez "che ha lasciato gli stupratori per strada", in riferimento alla legge sulla violenza sessuale nota come solo se è sì. Abascal ha lamentato il fatto che il Partito popolare (Pp) abbia assecondato le "calunnie" della sinistra contro Vox. Per questo motivo, il suo partito ha pubblicato un documento con dodici misure contro la violenza sulle donne che serviranno da "guida" per i negoziati. (Spm)