Ucraina: Steinmeier, la Cina può lavorare per una pace giusta

- La Cina può utilizzare “il suo peso politico globale e la sua influenza sulla Russia” per lavorare al fine di raggiungere “una pace giusta” in Ucraina. È quanto affermato dal presidente tedesco, Frank-Walter Steinmeier, durante l'incontro con il primo ministro cinese Li Qiang, che ha ricevuto oggi a Berlino. Il capo del governo della Cina è nella capitale della Germania per le consultazioni governative tra i due Paesi, che avranno luogo domani 20 giugno. Come riferito dalla presidenza tedesca, Steinmeier e Li hanno affrontato anche il tema delle relazioni tra Cina e Stati Uniti. Al riguardo, Steinmeier ha sottolineato “la speciale importanza” di questi rapporti per “la sicurezza e la cooperazione internazionale”. Il presidente tedesco ha quindi esortato a “rafforzare i canali di comunicazione” tra Pechino e Washington. L'ufficio di Steinemeier nota, infine, che la Cina è il più grande partner commerciale della Germania”. La cooperazione tra i due Paesi “rimane importante, ma è cambiata negli ultimi anni”. La potenza asiatica è “un partner per la Germania e l'Europa, ma è anche sempre più un concorrente e un rivale sul piano politico”. (Geb)