Sanità: al Gemelli una giornata di convegni e incontri sulla distrofia facio-scapolo-omerale

- In occasione della Giornata mondiale dedicata all’Fshd, Distrofia facio-scapolo-omerale, l'associazione Fshd Italia Aps organizza presso il policlinico Gemelli di Roma una giornata di approfondimento su questa malattia genetica suddivisa in tre sessioni. È quanto si legge in una nota. Dopo i saluti ai partecipanti da parte della presidente dell'associazione Fshd Italia Aps, Liliana Ianulardo e di Erica Battaglia, presidente della commissione capitolina Cultura e lavoro, sarà proiettato un video dell’attore Roberto Ciufoli, cui verrà consegnata una targa di riconoscimento in qualità di testimonial. Interverrà la presidente di Uniamo, Federazione italiana malattie rare, Annalisa Scopinaro. (segue) (Rer)