Sanità: al Gemelli una giornata di convegni e incontri sulla distrofia facio-scapolo-omerale (2)

- A seguire, il professor Enzo Ricci, responsabile della Uos Distrofie muscolari della fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli e referente scientifico dell’Associazione Fshd Italia Aps, coordinerà la prima sessione: “Aggiornamento scientifico sui trial terapeutici e le principali linee di ricerca sulla Fshd”, che vedrà l’intervento di ricercatori clinici e ricercatori di base attivamente impegnati nel campo e di Eva R. Chin, executive director di Solve Fshd (Canada). La seconda parte della giornata sarà dedicata a: “Le prospettive, le attività le esperienze dell’associazione Fshd Italia Aps”. La terza sessione verterà su Riforme in atto relative alle leggi sulla disabilità e sulle malattie rare. Costruzione di percorsi integrati per la presa in carico e la continuità assistenziale per i pazienti con Distrofia Muscolare FSHD. Il modello Ospedale Gemelli e Centro Clinico Nemo. (segue) (Rer)