Sanità: al Gemelli una giornata di convegni e incontri sulla distrofia facio-scapolo-omerale (3)

- “Siamo in una fase nuova – sottolinea il professor Ricci – una fase in cui trial terapeutici sono in corso per la Fshd e altri stanno per partire. Ciò potrebbe aprire la strada verso nuove ed incoraggianti terapie in un tempo non lontano. Per raggiungere i risultati per i quali in tutto il mondo stiamo lavorando, è fondamentale continuare a credere e a investire nella ricerca così come è necessario continuare a credere nel ruolo delle associazioni dei pazienti, che stanno dando un impulso straordinario alla ricerca e sono di grande supporto per l’orientamento ed il sostegno ai pazienti e alle loro famiglie. Inoltre – conclude Ricci – è necessario progettare e perfezionare dei modelli di intervento nei servizi sociosanitari per garantire ai pazienti il diritto alla cura e una piena inclusione nella società”. (segue) (Rer)