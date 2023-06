Ucraina: consigliere Podolyak, non abbiamo ragioni per attaccare territorio russo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina deve distruggere le infrastrutture russe sul proprio territorio, ma non ha ragioni per attaccare quello russo. E' quanto ha detto il consigliere presidenziale ucraino, Mykhailo Podolyak, intervistato dall'agenzia di stampa "Rbc Ucraina". Tuttavia, il funzionario ha sostenuto che le ostilità che si svolgono attualmente in Ucraina con il tempo passeranno in Russia, perché questo è "un processo storico". "Quando uno avvia un enorme volume di intrusioni e non vince abbastanza velocemente, sicuramente perde il controllo sui processi. La Russia oggi, indipendentemente da tutto, perde il controllo sui processi. Non c'è potere verticale in pratica, ci sono molti centri di conflitto alternativi", ha detto Podolyak. Il rappresentante dell'ufficio presidenziale ha anche osservato che la Russia non ha effettivamente perso la guerra, ma lo farà "e, indipendentemente dall'Ucraina, tutti questi processi di sovversione, scontri attivi e così via andranno sul territorio della Russia". (Kiu)