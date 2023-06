Energia: Pichetto Fratin, riforma mercato elettrico deve proteggere consumatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo disegno previsto nella revisione del mercato elettrico dovrà proteggere i consumatori, restituire competitività al sistema e stabilizzare quanto possibile i prezzi rispetto alle fluttuazioni del prezzo del gas naturale. Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, nel corso del suo intervento alla seduta pubblica del Consiglio energia a Lussemburgo. "Riteniamo che promuovere il disaccoppiamento di tutta la nuova capacità inframarginale, e gli interventi significativi di repowering sia fondamentale per cittadini e imprese, oltre che utile per stimolare i nuovi investimenti", ha dichiarato il ministro. "Concordiamo nel restituire quindi i relativi eventuali ricavi ai consumatori elettrici, in maniera uniforme o con flessibilità, sempre nel rispetto delle regole di Aiuti di Stato, e indipendentemente rispetto agli schemi di redistribuzione già in essere", ha affermato Pichetto Fratin. "Ci preme tuttavia evidenziare che il sostegno sotto forma di CfD alla capacità esistente debba rispondere ad un principio di proporzionalità degli investimenti rispetto al valore degli asset", ha aggiunto il ministro. "In tal senso, si evidenzia un disallineamento e un margine troppo ampio di interpretazione tra il considerando e il relativo articolato. Abbiamo già evidenziato nelle sessioni di lavoro precedenti la necessità di indirizzare questo punto al fine di giungere a un approccio generale pienamente soddisfacente. Si tratta di una riforma troppo importante per il futuro del sistema, siamo quindi a disposizione per continuare a collaborare per chiudere con soddisfazione anche questo ultimo punto in discussione", ha concluso Pichetto Fratin.(Beb)