Roma: controlli anti movida a Testaccio, 1 arresto, 1 denuncia, multato ristoratore

- La scorsa notte i carabinieri della Compagnia Roma Centro hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Testaccio della Capitale. Il servizio era finalizzato al contrasto di episodi di illegalità e degrado legati alla mala-movida, in particolare nei locali notturni della zona e le aree maggiormente frequentate dai giovani. Nel corso delle verifiche, i carabinieri hanno arrestato un uomo, italiano che ha tentato di disfarsi di una busta contenente 25 dosi di cocaina. Nelle sue tasche sono stati rinvenuti anche 335 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuti provento di attività illecita. I carabinieri hanno poi denunciato un 26enne romano sorpreso alla guida in stato di ebrezza alcolica con un tasso superiore al consentito. Nel corso delle attività, i militari hanno anche ispezionato anche 6 locali: il titolare di un ristorante in via Marmorata è stato sanzionato per carenze igienico-sanitarie e strutturali. È stato multato per 2 mila euro ed è stata avanzata segnalazione all'Asl Roma 1 per eventuale provvedimento di chiusura dell’attività. Identificate in totale 93 persone e eseguiti accertamenti su 35 veicoli. (Rer)