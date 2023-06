G20: agricoltura, approvati Principi sulla sicurezza alimentare e la nutrizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri dell’Agricoltura del G20 si sono impegnati a intensificare gli sforzi per migliorare la sicurezza alimentare e la nutrizione a livello globale, esprimendo preoccupazione per il peggioramento della situazione e hanno approvato i Principi di alto livello del Deccan sulla sicurezza alimentare e la nutrizione. Questo l’esito della riunione conclusa il 17 giugno a Hyderabad, sotto la presidenza indiana. L’impegno e i Principi sono contenuti nel “Documento finale e sintesi della presidenza”, sottoscritto da tutti i partecipanti con l’eccezione dei paragrafi (3-5) riguardanti la guerra in Ucraina, in cui sono state ricordate le posizioni precedentemente espresse dalle parti. I Principi del Deccan sono sette: facilitare l’assistenza umanitaria ai Paesi e alle popolazioni in situazione vulnerabili; migliorare la disponibilità e l’accesso al cibo nutriente e rafforzare le reti di sicurezza alimentare; rafforzare le politiche e le azioni di collaborazione per la resilienza al clima e i sistemi agricoli e alimentari sostenibili; rafforzare la resilienza e l’inclusività nell’agricoltura e nelle catene del valore alimentari; promuovere l’approccio integrato alla salute di uomini, animali e ambiente (“One health”); accelerare l’innovazione e l’uso della tecnologia digitale; aumentare gli investimenti pubblici e privati responsabili nell’agricoltura. (segue) (Inn)