G20: agricoltura, approvati Principi sulla sicurezza alimentare e la nutrizione (2)

- Il documento si sofferma sui singoli temi. All’insicurezza alimentare è dedicata la prima parte, che mette in evidenza, in particolare, l’impatto sulle categorie vulnerabili, come le donne, e l’importanza della varietà dei prodotti e dei nutrienti. Il secondo capitolo è incentrato sulla produzione sostenibile, con un approccio integrato all’ambiente e alla salute. Segue un focus sulle catene del valore alimentari inclusive, partendo dalle norme dell’Organizzazione mondiale del commercio (Omc) e dando priorità alla riduzione delle perdite alimentari e dei rifiuti. Viene riconosciuto, inoltre, il ruolo significativo del lavoro agricolo delle imprese piccole e familiari, delle donne, dei giovani, delle popolazioni indigene e dei gruppi sottorappresentati. Il capitolo conclusivo riguarda la cooperazione per la digitalizzazione del settore, con il coinvolgimento di pubblico e privato. (Inn)