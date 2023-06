Trasporti: Artusa (St), Ncc: da Consiglio stato ordine a Governo, spieghi blocco autorizzazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul blocco dell'emissione di autorizzazioni per gli Ncc in vigore ormai da 5 anni, "il consiglio di stato ha ordinato al Governo di relazionare sulla situazione. Sistema trasporti ha avviato un percorso a tutela di un'azienda Ncc che si è aggiudicata una licenza, ma non è mai entrata in possesso per via di questo blocco ormai irragionevole e probabilmente incostituzionale". Lo annuncia in una nota Francesco Artusa, presidente di Sistema trasporti, associazione per il trasporto privato di Ncc e bus turistici. "Da anni il ministero dei Trasporti non risponde alle richieste di chiarimenti da parte delle associazioni e, complice la pandemia con l'abbandono di molti operatori, il comparto ncc fa sempre più fatica a soddisfare la crescente domanda di mobilità turistica e commerciale. Ora il ministero dovrà dire al consiglio di stato cosa intende fare e magari perché il termine previsto dalla legge di un anno è aumentato di 5 volte", aggiunge. "Abbiamo fatto il massimo e ci possiamo ritenere soddisfatti per la sentenza. A noi preme innanzitutto soddisfare la domanda di mobilità. Costringere i passeggeri a lunghe attese o peggio lasciarli a piedi non è un buon affare, né per l'economia, né per l'immagine del Paese - conclude Artusa -. Anzi, in questo contesto non stupisce che stia prosperando l'abusivismo. Un danno per tutti e un rischio per i trasportati". (com)