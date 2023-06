Albania: Istituto statistica, tasso disoccupazione primo trimestre al 10,9 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione in Albania nel primo trimestre dell’anno si è attestato al 10,9 per cento, registrando un calo dello 0,4 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022. È quanto emerge dai dati dell’Istituto nazionale di statistica (Instat), ripresi dall’agenzia di stampa “Ata”. Il tasso di disoccupazione relativo agli uomini nei primi tre mesi dell’anno corrisponde al 10,6 per cento, mentre quello delle donne è pari all’11,1 per cento. Secondo l’Instat, rispetto all’ultimo trimestre del 2022 la disoccupazione è aumentata dello 0,1 per cento.(Alt)