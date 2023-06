Imprese: McDonalds annuncia rincari nelle città giapponesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- McDonald's Holdings Company Japan, gestore giapponese dei ristoranti di fast food McDonald's ha annunciato oggi l'aumento dei prezzi in 184 locali in centri cittadini del Paese, pari a circa il 6 per cento dei circa 3mila ristoranti McDonald's in Giappone. L'aumento dei prezzi nei locali più frequentati del Paese servirà ad assorbire l'aumento dei costi legati alle locazioni dei locali e alla forza lavoro. McDonald's, la catena di fast food più diffusa in Giappone, ha già rivisto al rialzo i prezzi di listino tre volte da marzo 2022, da ultimo lo scorso gennaio. (Git)