Egitto-Ue: ministro Esteri Shoukry incontra Borrell, focus su questioni regionali e internazionali

- Il ministro degli Esteri dell'Egitto, Sameh Shoukry, ha avuto un colloquio con l'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli Affari esteri, Josep Borrell, attualmente in visita al Cairo. Lo ha riferito il quotidiano "Shorouk", spiegando che le due parti hanno discusso le relazioni tra l'Egitto e l'Unione europea, nonché diverse questioni regionali e internazionali di interesse comune. Durante la conferenza stampa congiunta tenuta in seguito all’incontro, Shoukry ha spiegato che le parti hanno sottolineato l'importanza di "creare nuove opportunità nel settore delle energie rinnovabili, della diversificazione delle fonti energetiche e della sfida del cambiamento climatico". (segue) (Cae)