Egitto-Ue: ministro Esteri Shoukry incontra Borrell, focus su questioni regionali e internazionali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte sua, Borrell ha affermato che "l'Egitto rappresenta una pietra miliare del continente africano per la risoluzione dei conflitti e per il mantenimento della stabilità regionale", e ha aggiunto che "la cooperazione tra l'Ue e il Paese è fondamentale per contrastare l'immigrazione illegale e per preservare i diritti dei bambini sfruttati dai trafficanti". Tra gli altri temi affrontanti, le due parti hanno discusso della crisi in Ucraina e della Grande diga della rinascita etiope (Gerd) che Al termine dell'incontro Borrell ha annunciato lo stanziamento di 20 milioni da parte dell’Ue per sostenere i rifugiati sudanesi. (segue) (Cae)