Egitto-Ue: ministro Esteri Shoukry incontra Borrell, focus su questioni regionali e internazionali (3)

- Secondo fonti dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), oltre 1 milione di persone sono fuggite dal Sudan da quando è iniziato il conflitto fra l'esercito regolare del generale Abdel Fattah al Burhan e le Forze di supporto rapido (Rsf) del generale Mohamed Hamdan "Hemeti" Dagalo, lo scorso 15 aprile. Secondo l'agenzia delle Nazioni Unite, 319 mila persone hanno cercato rifugio nei Paesi vicini: si conta che oltre 132 mila persone siano arrivate in Egitto, 80 mila in Ciad e 69 mila in Sud Sudan. (Cae)