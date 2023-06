Sardegna: Coldiretti, successo per i programmi di educazione alimentare in scuole del nord dell'Isola (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quelli che hanno visto la partecipazione di Coldiretti Nord Sardegna sono “due appuntamenti fondamentali per continuare a veicolare il messaggio che il mangiar sano, associato a una costante attività sportiva, può rappresentare la prima via per proteggere la salute - dicono il presidente e direttore di Coldiretti Nord Sardegna, Battista Cualbu ed Ermanno Mazzetti - bisogna iniziare da piccoli a capire l’importanza di una sana alimentazione e non c’è niente di meglio che mangiare i cibi sardi come quelli che ogni giorno i nostri produttori isolani portano nei mercati di Campagna Amica - aggiungono - essere a stretto contatto con i giovanissimi degli istituti scolastici sardi è una delle azioni che Coldiretti mette in campo per aiutare il sistema dell’istruzione a diffondere i messaggi utili al futuro dei nostri ragazzi”. (segue) (Rsc)