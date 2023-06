Sardegna: Coldiretti, successo per i programmi di educazione alimentare in scuole del nord dell'Isola (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’appuntamento con l’istituto scolastico di via Orani si è chiuso con il bagno di folla dei ragazzi che hanno potuto assaggiare anche gli spuntini preparati con ingredienti a km 0, come frutta e verdura fresca, tutti alimenti selezionati con cura per rappresentare il meglio della nostra terra. Piccoli ma anche i più grandi hanno potuto capire l'importanza di fare scelte alimentari consapevoli per vivere bene grazie anche alla partecipazione all’appuntamento con la delegata di Donna Impresa Coldiretti Nord Sardegna, Maria Grazia Murrocu che ha fatto giocare i bambini facendogli riconoscere la diversa tipologia di frutta stagionale utilizzando soltanto i sensi olfatto, tatto, e gusto. Il progetto era stato avviato da Coldiretti Nord Sardegna lo scorso 20 febbraio e si è concluso proprio all'istituto comprensivo “Brigata Sassari" con la scuola dell'infanzia di via Orani. Nei vari appuntamenti l’associazione ha potuto incontrare più di 10 mila bambini con le scuole di Sassari, Alghero e Olbia. (Rsc)