- L'importanza di una alimentazione equilibrata e sana, a partire dalla giovane età, come motore dello stare bene e vivere a lungo. È il messaggio emerso dalle attività portate avanti da Coldiretti Nord Sardegna con le scuole per il percorso di educazione alimentare che si è chiuso con l’ultima tappa all’Istituto Comprensivo “Brigata Sassari”, scuola dell’infanzia di via Orani a Sassari. (Rsc)