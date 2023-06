Ucraina: Zelensky sente Sunak, colloquio su situazione al fronte ed esigenze di difesa di Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avuto oggi una conversazione telefonica con il premier britannico, Rishi Sunak. A renderlo noto su Telegram è stato lo stesso Zelensky. "Abbiamo discusso il corso delle ostilità, le esigenze di difesa dell'Ucraina e l'ulteriore cooperazione per espandere le capacità dell'Ucraina sul campo di battaglia, in particolare, grazie agli armi a lungo raggio", si legge nel messaggio del presidente. Zelensky ha inoltre ringraziato Sunak per aver organizzato la Conferenza di ripresa dell'Ucraina a Londra il 21 e 22 giugno e "abbiamo coordinato le nostre posizioni alla vigilia del vertice della Nato a Vilnius. È importante fornire all'Ucraina concrete prospettive di adesione. Abbiamo anche discusso i passi per attuare la Formula di pace e preparare le garanzie di sicurezza per l'Ucraina". "La Russia sta aumentando la produzione di missili con componenti occidentali. Durante la conversazione, ho sottolineato la necessità di aumentare la pressione delle sanzioni", ha concluso Zelensky. (Kiu)