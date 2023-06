Scuola: Amato (M5s), su proroga graduatorie e "ingabbiati" Valditara ci ha seguito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Finalmente Valditara pare essersi svegliato dal suo torpore affrontando alcuni nodi fondamentali che riguardano il mondo della scuola. Lo ha detto il deputato del Movimento 5 stelle (M5s) in commissione Istruzione alla Camera, Gaetano Amato. "Lo ha fatto copiando delle nostre proposte, il che andrebbe anche bene se non si fossero persi mesi e mesi ai danni dei prof interessati. Parliamo della proroga delle graduatorie a esaurimento del 2020, oggetto di una mia proposta di legge e di numerosi emendamenti sul tema, ma anche dei cosiddetti 'ingabbiati', ovverosia i docenti che vorrebbero cambiare ruolo o grado d'istruzione o specializzati su sostegno ma essendo privi di abilitazione su posto comune risultavano impossibilitati a farlo a causa dell'assenza di un corso abilitante", ha spiegato. "Anche su questo tema - ha proseguito Amato - ho presentato numerosi emendamenti sempre bocciati fino a quando il ministro si è finalmente svegliato e li ha fatti propri, senza uno straccio di dialogo con l'opposizione. Ma tant'è. Se si giunge al risultato ben venga, anzi: a questo punto si occupi anche del concorso dirigenti a Bolzano e cerchi di ottemperare al riconoscimento dei titoli degli specializzati all'estero sul sostegno prima dell'inizio del prossimo anno scolastico, evitando di mandare a casa docenti che già sarebbero in classe nel caso in cui non dovessero superare la valutazione. A rimetterci per altro in questo caso sarebbero gli studenti più fragili che si vedrebbero affidati a docenti successivamente valutati come non idonei. Almeno su questo Valditara ci dia ascolto per tempo e non faccia "melina" per poi svegliarsi quando di tempo non ce ne sarà più", ha concluso l'esponente del M5s. (Com)