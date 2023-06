Imprese: Ciriani, utile incontro con sindacati su futuro Electrolux, lavorare in sinergia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La realtà di Agenzia Nova si è saputa imporre e radicare con crescente successo, conquistando autorevolezza e capacità di analisi non comuni" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- L’incontro avuto questa mattina con le rappresentanze sindacali sul futuro della Electrolux "è stato utile e positivo". Lo riferisce in un comunicato Luca Ciriani, ministro per i Rapporti con il Parlamento, al termine dell’incontro avuto oggi a Pordenone con le sigle sindacali in merito alla Electrolux, azienda che opera nella produzione di elettrodomestici per la casa e per un uso professionale. "Ho ribadito l’importanza e la volontà mia e del governo di lavorare uniti e in sinergia: solo così potremo fare tutto quello che serve per tutelare i lavoratori e le lavoratrici dell’azienda e dello stabilimento di Porcia", ha spiegato. "Il governo segue la vicenda con la massima attenzione, oggi a Roma il ministro Urso ha convocato un tavolo nazionale sull’ elettrodomestico e a breve ne convocherà uno esclusivamente dedicato ad Electrolux. Per quanto riguarda la ventilata ipotesi di vendita dello stabilimento non abbiamo notizie e conferme in merito, ma in ogni caso - ha rassicurato Ciriani - l’esecutivo ha strumenti e modi per tutelare le aziende che hanno sede in Italia. Come governo siamo determinati a difendere le nostre imprese, farlo in sinergia con i sindacati e con i territori può imprimere più forza alle azioni da mettere in campo, per questo ho ribadito ai sindacati la disponibilità a rendere l’incontro di oggi non un episodio isolato ma un ‘tavolo ricorrente’ da convocare quando lo si ritenga necessario” ha concluso il ministro. (Com)