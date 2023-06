Russia: ministero Difesa, due navi russe salvano 68 persone nel Mediterraneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fregata Ammiraglio Gorshkov e la nave da carico Pizhma, battenti bandiera russa, hanno salvato 68 passeggeri a bordo dalla nave Avalon nel Mediterraneo. E' quanto ha riferito il ministero della Difesa russo. Il dicastero ha spiegato che la nave soccorsa recava le bandiere di Germania e Grecia. Le navi russe stavano transitando nel Mar Egeo dirette verso il porto di Tartus. Quando hanno ricevuto il segnale dalla Avalon in difficoltà, hanno cambiato rotta e si sono avvicinate per prestare soccorso. “I passeggeri della nave che aveva perso la rotta sono state evacuate a bordo del cargo Pizhma, dove hanno ricevuto l'assistenza medica necessaria e sono state poi portate nella baia dell'isola di Kalymnos per essere trasferite sulle imbarcazioni della Guardia costiera greca", ha precisato il ministero di Mosca. (Rum)