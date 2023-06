Cina: Jack Ma fa rara apparizione pubblica ad Hangzhou

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fondatore del colosso cinese dell’e-commerce, Alibaba, ha fatto una rara apparizione pubblica il 17 giugno nella metropoli cinese orientale di Hangzhou, per tenere un incontro con i finalisti dell’edizione annuale della competizione matematica globale organizzata dall’azienda. Si tratta della seconda volta che Ma tiene un incontro pubblico in città dall’inizio dell’anno, dopo la visita condotta lo scorso marzo in una scuola finanziata congiuntamente dai partner di Alibaba. Il magnate cinese, che si è dimesso dalla presidenza di Alibaba nel 2019, è perlopiù sparito dai riflettori dopo aver criticato apertamente i regolatori cinesi e accusato le grandi banche statali del Paese di avere una "mentalità da banco dei pegni". È tornato in Cina alla fine di marzo, dopo un viaggio globale di oltre un anno che l’ha portato anche in Australia e Giappone. (segue) (Cip)