Azione: Calenda, D’Amato persona di grande qualità, felicissimo se chiedesse di entrare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è un originale punto di vista nel racconto dei fatti e degli eventi, sempre però saldamente ancorati a valori fondamentali per la stampa" Carlo Calenda

Leader di Azione

19 luglio 2021

- Alessio D’Amato “l’ho sentito tante volte, è persona di grande qualità” e “sarei felicissimo” se chiedesse di entrare in Azione. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, ospite della trasmissione "Agorà" su Rai3 commentando la decisione di D’Amato di lasciare l’Assemblea del Pd. "Cos'accadrà non glielo so dire, chiedetelo a lui”, ha aggiunto. “Ci sono tante persone in sofferenza”, nel Pd, ha spiegato il leader di Azione. “Sarei felicissimo”, se me lo chiedesse “ma non l’ha fatto”, ha proseguito. “Come sarei felicissimo di accogliere gli amministratori perché si misurano con la necessità di fare accadere le cose, non solo chiacchiere”.(Rin)