Spagna: Sanchez, mai governato con Bildu, non c'è nessun ministro né accordo di investitura

- Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, ha negato di aver governato con il partito indipendentista basco Bildu durante questa legislatura perché "non c'è nessun ministro" nell'esecutivo né "esiste un accordo di investitura", ma piuttosto "accordi specifici su leggi specifiche". Sanchez è intervenuto all'emittente radiofonica "Onda Cero", sottolineando che il Partito popolare (Pp) ha convalidato in Parlamento un numero maggiore di leggi rispetto a Bildu, 51 contro 42. "Questo significa che abbiamo governato con il Pp? No", ha evidenziato il premier. (Spm)