Cina-Usa: ministro Esteri "disponibile" a recarsi a Washington dopo incontro con Blinken

- Il ministro degli Esteri della Cina, Qin Gang, ha "espresso disponibilità" a recarsi negli Stati Uniti per proseguire i colloqui sostenuti ieri a Pechino con il segretario di Stato, Antony Blinken. È quanto si apprende dal comunicato diramato dal ministero degli Esteri cinese al termine del colloquio tra le parti. “Il segretario di Stato Blinken ha invitato il ministro degli Esteri Qin Gang a visitare gli Usa, e il titolare della diplomazia cinese ha espresso la sua disponibilità a condurre la visita in un momento appropriato per entrambe le parti”, recita la nota. Qin e Blinken hanno convenuto di mantenere una comunicazione ad alto livello, di far avanzare le consultazioni del gruppo di lavoro congiunto per risolvere le controversie nel rapporto bilaterale e di attuare il consenso raggiunto dai presidenti Xi Jinping e Joe Biden a margine del G20 di Bali, in Indonesia. L’agenda dei colloqui ha coperto anche questioni regionali e internazionali, tra cui i rapporti tra la Cina e Taiwan, rivendicata da Pechino come parte inalienabile del territorio nazionale. L’isola è parte degli interessi fondamentali della Cina, ha ribadito Qin, secondo cui la gestione del dossier pone “il rischio più significativo” nel rapporto Cina-Usa. (Cip)