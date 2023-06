Expo 2030: Gualtieri, bene Meloni a Parigi, massima sinergia tra istituzioni per Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella di domani a Parigi "è una missione importante ed è positivo che ci sia la piena unità di tutte le istituzioni, siamo tutti insieme a sostenere Roma: è una candidatura importantissima, per la città e per il Paese". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervenendo alla trasmissione "Agorà" su Rai Tre. "La decisione della premier" Giorgia Meloni, di essere presente a Parigi, "è positiva, d'altronde tutti i Paesi a questo stadio della competizione sono rappresentati al massimo livello. Era giusto che ci fosse questo impegno diretto, è positivo e lo apprezzo molto", ha aggiunto. Il sindaco ha poi ricordato: "Abbiamo un progetto bellissimo, riconosciuto da tutti come il più avanzato e sostenibile. Adesso si tratta di vincere questa campagna elettorale ed è molto importante che il governo sia impegnato al massimo livello nell'assemblea di Parigi" (Rer)