Pd: Gualtieri, ovvie distanze con M5s ma serve unità opposizioni di governo

22 luglio 2021

- Rispetto alla partecipazione della segretaria del Pd, Elly Schlein, alla manifestazione del M5s, e che ha sollevato polemiche nel Partito democratico "è ovvio che ci sono distanze evidenti tra il Pd e il M5s, ma è anche ovvio che, come si è dimostrato a Roma, si può governare insieme e bene" con altre realtà politiche "e ora si tratta di costruire un'unità tra le forze di opposizione al governo: non è facile ma questo non vuol dire che non si debba neanche provare". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervenendo alla trasmissione "Agorà" su Rai Tre. "Gli italiani sono poco interessati alle formule politiche, il punto è come si affermano dei contenuti e si costruisce un radicamento nella società cercando di unire pezzi di Paese per una visione alta e avanzata, nuova del Paese", ha aggiunto. (Rer)