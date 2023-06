Caro vacanze: Cnpr Forum, misure urgenti del governo per aiutare le famiglie (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulle politiche poste in essere dal governo per fronteggiare i rincari si è espresso Andrea De Bertoldi (deputato di Fratelli d’Italia Commissione Finanze a Montecitorio): “Per fronteggiare l’aumento dei tassi d’interesse e del costo della vita non servono politiche di austerity ma, da un lato, maggiore rigore nella politica monetaria e, dall’altro, l’attuazione di una serie di misure per la crescita e lo sviluppo. Come sta facendo questo governo. Basti pensare a tutti gli interventi che sono stati fatti già nella Legge di Bilancio e poi successivamente per la riduzione del cuneo fiscale che, tradotto, vuol dire più denaro in busta paga per i lavoratori. Una risposta concreta all’inflazione. Ma deve essere chiaro che l’obiettivo principale resta la ripresa della produzione e della crescita del Pil. L’inflazione è un fenomeno internazionale e non soltanto del nostro Paese. Riguarda gli Stati Uniti e tutti i paesi europei. Naturalmente anche le vacanze diventano più care dovendo fare i conti con l’aumento dei costi di gestione delle strutture recettive e con quello dei trasporti. Si sta cercando di affrontarlo sia con la politica monetaria sia con politiche sociali e industriali per la crescita”. (segue) (Ren)