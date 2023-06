Caro vacanze: Cnpr Forum, misure urgenti del governo per aiutare le famiglie (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il punto di vista dei professionisti è stato espresso da Eleonora Linda Lecchi (commercialista e revisore dei conti dell’Odcec di Bergamo): “I tassi d'interesse continuano a salire in seguito alle scelte adottate dalla Banca centrale europea per contrastare il fenomeno dell’inflazione. Tuttavia i prezzi continuano a salire, prova evidente che la strategia della BCE sembra non avere ancora l’effetto sperato. Quello che è certo è che dopo i mutui, l’energia, la spesa, ora anche le vacanze sono diventate più ‘salate’ e questi carichi continuano a gravare sulle famiglie. Occorrono misure urgenti per aiutare famiglie e imprese a fronteggiare questa ennesima difficoltà che rischia di avere effetti pesanti anche sull’economia italiana, proprio nel momento in cui è in fase di rilancio”. Le conclusioni sono state affidate a Paolo Longoni (consigliere dell’Istituto nazionale degli esperti contabili): “La dinamica dei prezzi e la dinamica dell’inflazione vanno verso un segno che può essere preoccupante. Tuttavia sulle proposte per aiutare famiglie e imprese a fronteggiare questa difficoltà bisogna ragionarci. Ci deve essere certamente un intervento a favore delle fasce deboli, ci deve essere certamente un intervento a favore dei soggetti che vedono salire in maniera esponenziale gli interessi sul proprio mutuo, ma per il resto bisogna che gli italiani sappiano gestirsi la situazione di crescita dei prezzi nella maniera migliore. Magari un giorno di vacanza in meno e un soldo in più da spendere per la sopravvivenza come tutte le famiglie equilibrate che devono imparare ad amministrarsi al meglio. Al buon lavoro degli italiani deve corrispondere l’impegno del governo a fornire ai cittadini soluzioni concrete che mirino alla positività e alla crescita della macchina economica e produttiva”. (Ren)