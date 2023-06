© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Elly Schlein non ha partecipato alla manifestazione di sabato, è passata a fare un saluto di cortesia, che mi sembra il minimo". Lo ha detto Toni Ricciardi, parlamentare del Partito democratico, ad “Agorà”, su Rai tre. "Su quel palco – ha detto poi Ricciardi – sono state dette tante cose, come folklore, e io non commento il folklore”. (Rin)