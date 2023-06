Regno Unito-Nord Macedonia: ministro esteri Osmani in visita a Londra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri macedone, Bujar Osmani, inizia oggi una visita di lavoro di più giorni nel Regno Unito, su invito dell'omologo britannico, James Cleverly. A Londra Osmani, oltre a Cleverly incontrerà il sottosegretario parlamentare degli Affari europei del Regno Unito, Leo Dockerty, e l'Inviato speciale del governo di Londra per i Balcani Occidentali, Stuart Peach. Lo riporta l'agenzia di stampa "Mia". Tra i temi di discussione, lo sviluppo della cooperazione bilaterale e l'approfondimento delle tradizionali relazioni di partenariato tra i due Paesi a tre decenni dall'instaurazione delle relazioni diplomatiche, le conseguenze della guerra in Ucraina, la cooperazione come alleati nella Nato, il processo di adesione di Skopje all'Ue nonché le attuali sfide che sono di fronte alla presidenza macedone dell'Osce.(Seb)