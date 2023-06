Spagna: Sanchez, due parole definiscono i popolari, veti e slealtà istituzionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sono due parole che definiscono il Partito popolare spagnolo (Pp) in questa legislatura: veti e slealtà istituzionale, non verso il governo ma nei confronti della Costituzione. Lo ha detto il presidente del governo, Pedro Sanchez, in un'intervista radiofonica ad "Onda Cero", accusando i popolari per aver messo il veto per cinque anni al rinnovo del Consiglio generale della magistratura e di aver ostacolato l'esecutivo durante le trattative con Bruxelles per i fondi europei durante la pandemia del coronavirus. "Quando si parla di Sanchez o di Spagna, si mette in dubbio che chi di noi non vota per il Pp o per Vox non è la Spagna. E questo è un argomento molto pericoloso. Mi sembra quello che dice Viktor Orban a Budapest o che ha detto Trump negli Stati Uniti", ha detto il leader socialista. "L'unica cosa che sappiamo della proposta del Pp e di Vox per i prossimi quattro anni è l'abrogazione del 'sanchismo' (così l'opposizione definisce le politiche di Sanchez). Se guardiamo a cosa significa abrogare il sanchismo, troviamo: una riforma del lavoro concordata con le parti sociali, riforma delle pensioni e riforma dell'istruzione", ha aggiunto Sanchez elencando alcune delle misure più importanti approvate nel corso della legislatura. (Spm)