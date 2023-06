G20: al via a Goa quarta riunione del gruppo di lavoro sul turismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prende il via oggi nello Stato indiano di Goa la quarta e ultima riunione del gruppo di lavoro sul turismo del G20 sotto la presidenza dell’India. L’incontro, che prevede la partecipazione di delegati degli Stati membri, dei Paesi invitati e di diverse organizzazioni internazionali, si concluderà il 22 giugno. All’ordine del giorno ci sono le deliberazioni su due documenti: la Roadmap di Goa per il turismo come veicolo per conseguire gli Obiettivi di sviluppo sostenibile e la dichiarazione dei ministri del Turismo. Lo riferisce un comunicato del ministero del Turismo indiano. Sono in programma anche due eventi collaterali, entrambi oggi: uno dedicato alle crociere e l’altro alla collaborazione pubblico-privato nella lotta contro l’inquinamento da plastica nell’ambito di un’iniziativa globale (Gtpi, Global Tourism Plastics Initiative) promossa dall’Organizzazione mondiale del turismo (Unwto). Il dialogo pubblico-privato proseguirà anche in una tavola rotonda del 21 giugno. Per il 21, Giornata internazionale dello yoga, sono state organizzate anche una sessione speciale di yoga e visite ad attrazioni turistico-culturali del luogo. (segue) (Inn)