G20: al via a Goa quarta riunione del gruppo di lavoro sul turismo (2)

- Il governo indiano ha individuato cinque temi prioritari per il gruppo di lavoro: il turismo verde; la digitalizzazione; lo sviluppo delle competenze; le micro, piccole e medie imprese; la gestione delle destinazioni. Le cinque priorità sono state approvate nella prima riunione, che si è svolta dal 7 al 10 febbraio nel Gujarat, nel Rann di Kutch. La seconda si è tenuta a Siliguri e Darjeeling, nel Bengala Occidentale, e si è concentrata sulla preparazione della “roadmap” per collegare il turismo e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. La terza riunione, si è tenuta dal 22 al 24 maggio a Srinagar, nel Territorio di Jammu e Kashmir, una sede contestata dal Pakistan a causa della disputa sul Kashmir. La Cina ha boicottato l’incontro. L’Arabia Saudita e la Turchia hanno inviato operatori turistici. L’Indonesia è stata rappresentata da personale dell’ambasciata di Nuova Delhi. L’Egitto, Paese ospite, ha scelto di non partecipare. (segue) (Inn)