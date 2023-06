Giustizia: Nordio, su intercettazioni interverremo per attuare completamente art. 15 Costituzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda le intercettazioni "interverremo per attuare completamente l'art. 15 della Costituzione che afferma la libertà e la segretezza delle conversazioni”. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ad “Agorà” su Rai tre. “In questo momento – ha proseguito – siamo intervenuti parzialmente per tutelare il terzo, cioè la persona che viene citata nelle conversazioni di altri. Ma successivamente interverremo anche per tutelare la dignità e la libertà delle persone che parlano e devono parlare fra di loro in riservatezza, perché la riservatezza è l'altro lato della libertà”. Questo “naturalmente – ha sottolineato il ministro– senza compromettere le indagini per i grandi crimini della delinquenza organizzata". (Rin)