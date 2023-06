Pd: D'Amato, valuterò se lasciare partito da come evolve discussione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rispetto alla possibilità di lasciare il Partito democratico, dopo le dimissioni dall'assemblea nazionale, il consigliere regionale Alessio D'Amato, in una intervista al quotidiano "Il Messaggero" ha spiegato: "Dipenderà dall'evoluzione della discussione nei prossimi giorni. Sono sorpreso che nessuno mi abbia chiamato e lavorerò per far valere le tesi della sinistra riformista, che deve avere un linguaggio chiaro, farsi comprendere e contrastare sia sovranisti che populisti.(Rer)