Libano: inviato francese Le Drian sarà a Beirut il prossimo 21 giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inviato speciale della Francia per il Libano, Jean-Yves Le Drian, sarà a Beirut in visita ufficiale mercoledì prossimo, 21 giugno, per discutere della crisi politica del Paese. Lo hanno annunciato ieri “fonti diplomatiche”, citate dal quotidiano libanese “L’Orient le Jour”, senza specificare la durata della visita, né quali incontri siano in programma. Il 16 giugno scorso, Le Drian, aveva avuto un colloquio con la ministra degli Esteri dela Francia, Catherine Colonna, che lo aveva informato degli esiti degli ultimi incontri con i responsabili politici libanesi. Lo stesso giorno, inoltre, la crisi politica e finanziaria nel Paese dei cedri era stata uno degli argomenti di discussione dell’incontro, a Parigi, tra il presidente francese, Emmanuel Macron, e il principe ereditario dell’Arabia Saudita, Mohammed bin Salman. Entrambi avevano fatto appello alle forze politiche libanesi a “porre rapidamente fine al vuoto politico” nel Paese, in quanto l’assenza ci un presidente da circa otto mesi “resta uno dei principali ostacoli alla soluzione della grave crisi socio-economica”. Lo scorso 7 giugno, Le Drian era stato incaricato da Macron a “facilitare una soluzione consensuale ed efficace” alla crisi politica, dal momento che nel Paese “la situazione resta difficile”. Ieri, il patriarca maronita libanese, Bechara Rai, aveva duramente criticato l’ultima seduta del Parlamento dedicata alla nomina di un nuovo presidente della Repubblica (tenutasi lo scorso mercoledì), definendola “una farsa” e “una violazione flagrante della Costituzione”. Rai, inoltre, ha esortato tutti i rappresentanti politici “ad ammettere e correggere i loro errori”. “Come possiamo accettare, nel bel mezzo della crisi che sta duramente colpendo il nostro popolo, la farsa che è stata l’ultima seduta parlamentare per l’elezione di un presidente?” ha domandato Rai. (Lib)