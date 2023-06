Giappone: "Nikkei", semiconduttori giapponesi arrivano in Russia nonostante le sanzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Semiconduttori prodotti da aziende giapponesi continuano ad affluire in Russia nonostante le sanzioni varate a seguito dell'invasione dell'Ucraina. Lo scrive il quotidiano "Nikkei", secondo cui la Russia aggira i divieti di importazione diretta avvalendosi di transazioni attraverso Paesi terzi, come la Cina. Il quotidiano ha ottenuto dati delle autorità doganali russe dalla società di ricerca indiana Export Genius, e ha esaminato registri d'importazione relativi al periodo compreso tra il 24 febbraio 2022 e il 31 marzo scorso. L'analisi delle transazioni del valore pari o superiore a 50mila dollari ha portato "Nikkei" a individuare almeno 89 forniture riconducibili a produttori di chip giapponesi, per un totale di oltre 2 milioni di unità e un valore complessivo pari a circa 11 milioni di dollari. Secondo il quotidiano, oltre il 70 per cento delle transazioni è passato attraverso la Cina, inclusa la regione di Hong Kong, ma hanno fatto da tramite anche Corea del Sud e Turchia. "Nikkei" aveva già segnalato lo scorso aprile che semiconduttori prodotti negli Stati Uniti raggiungono la Russia tramite intermediari ad Hong Kong e altrove nel mondo. (Git)