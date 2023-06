Tim: Scannapieco (Cdp), separare rete e sviluppare concorrenza sui servizi, una scelta sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla rete unica c'è stato il rilancio da parte dei due contendenti, sono offerte migliorative, ma ancora distanti dalle richieste del venditore. "Siamo nel pieno di una procedura - spiega al "Foglio-Inserto" Dario Scannapieco, amministratore delegato di Cassa depositi e prestiti - quindi non posso entrare nel dettaglio, però cerchiamo di capire quali sono gli obiettivi. L'Italia è al terzultimo posto in Europa come utilizzo della fibra, abbiamo due società che hanno delle sinergie che possono essere sfruttate, non ha senso creare due reti per erogare il servizio. Dunque la scelta di separare la rete e sviluppare la concorrenza sui servizi, come accade con l'elettricità, che poi è quello che ha portato avanti il management di Tim, mi sembra una scelta sostenibile". "I tempi - conclude - saranno probabilmente un po' più lunghi di quello che si immaginava, vedremo quello che accade, ma non drammatizzerei. Insomma, ci sarà bisogno ancora di tempo, ma lo scenario mi sembra in evoluzione".(Res)