Pnrr: Scannapieco (Cdp), l'Italia non può permettersi di tornare alla crescita dello zero virgola

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza è la sfida più importante del paese, se ne discute molto, tutti sono un po' preoccupati per i ritardi che in parte si sono accumulati, però è un dato di fatto che ci siano delle difficoltà: "Intanto - spiega al "Foglio-Inserto" Dario Scannapieco, amministratore delegato di Cassa depositi e prestiti - direi che c'è poco da drammatizzare e molto da lavorare, perché questa è un'opportunità che l'Italia non deve perdere. Inoltre, stiamo parlando di un Pnrr pagato con il bilancio europeo, per il quale l'Europa si è indebitata con un focus che si è spostato sulla competitività rispetto ai discorsi del passato sul sull'austerità. E' quindi importante capire che il Pnrr segna uno shift nel paradigma europeo". "Fino al 2008 - osserva l'amministratore delegato - abbiamo parlato di austerità, di bilancio in ordine. Penso che una data importante sia stata l'Ecofin di Nizza del 2008 in cui dopo la crisi di Lehman Brothers si chiedeva alla Bei di fare il doppio del volume di investimenti per sostenere l'Europa. Da allora abbiamo avuto la crisi dei debiti sovrani, la pandemia, la guerra in Ucraina. Parliamo di qualcosa che probabilmente 15 anni fa non avremmo mai pensato di vedere".